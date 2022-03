Vermisstenmeldung – Wer hat den 27-jährigen Christian C. gesehen?

Christian C., der im Kanton Tessin wohnhaft ist, wird seit Ende Februar vermisst.

Christian C. war seit letztem Sommer mehrheitlich in Italien und Spanien unterwegs.

Die Kantonspolizei Tessin hat am Sonntagabend bekannt gegeben, dass ein 27-jähriger Italienischer Staatsbürger, der im Kanton wohnhaft ist, seit dem 24. Februar vermisst wird. Christian C. sei seit Sommer 2021 auf Reisen in Italien und Spanien unterwegs. Bis zu seinem Verschwinden habe er regelmässig Lebenszeichen von sich gegeben.