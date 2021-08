Badeunfall - Tessiner Polizei sucht mit Helikopter nach der Verzasca-Schwimmerin

Die Suche nach der Leiche der 31-jährigen Frau, die am Sonntag in der Verzasca verschwand, geht weiter. Die Tessiner Behörden warnen vor den Gefahren in fliessenden Gewässern – vor allem nach starkem Regen.

Darum gehts Eine 31-jährige Frau verschwand am Sonntag in der Verzasca, die Polizei geht von einem Todesfall aus.

An jenem Tag sei der Fluss recht wild gewesen, da es am Vortag stark geregnet hatte.

Die Tessiner Behörden hatten Ende Mai eine Sensibilisierungskampagne ins Leben gerufen, um vor den Gefahren beim Schwimmen in offenen Gewässern aufmerksam zu machen.

Die Suche nach der ertrunkenen Frau in der Verzasca nahe der Ortschaft Lavertezzo TI blieb bis jetzt erfolglos. Ein Helikopter kreiste auch in den Tagen nach dem Unglück über den Fluss, um nach der verschwundenen Schwimmerin aus Luzern zu suchen. Die 31-Jährige war am Sonntagnachmittag von der Strömung mitgerissen worden, sie verschwand vor den Augen ihres 15 Jahre alten Sohnes.

«Bis wir die Leiche finden, können Tage vergehen», sagt der Chef der Tessiner Wasserpolizei, Marcel Luraschi, zum «Blick». Denn dort, wo die Frau verschwand, sei das das Wasser recht wild gewesen, erzählte ein News-Scout zu 20 Minuten. Er war noch neben der Frau geschwommen und hatte bemerkt, wie sie Mühe gehabt habe, sich über Wasser zu halten.

Der sechste tragische Badeunfall dieser Saison

«40 Kubikmeter Wasser pro Sekunde schossen durch das Flussbett wegen der vorangegangenen Regenfälle. Zehnmal mehr als sonst», bestätigt Giorgio Manni, technischer Kommissar der Sub Val Verzasca, dem «Blick». «Bei einer solchen Strömung hat man keine Chance», meint Marcel Luraschi. Die Strömung ziehe Schwimmende in die Mitte des Flusses.

Im Tessin ist es der sechste tödliche Badeunfall dieser Sommersaison. «Das ist eine hohe Zahl, wenn man bedenkt, dass sich die Unfälle in kurzer Zeit ereignet haben», sagt Boris Donda, Präsident der Tessiner Beratungskommission «Sichere Gewässer», zu 20 Minuti. Für ihn habe beim Unglück vom Sonntag «viel Unvorsichtigkeit» eine grosse Rolle gespielt. Am Vortag habe es in der Region starke Regenfälle gegeben, daher gab es mehr Wasser in den Flüssen. Mit anderen Worten: Es war eine gefährliche Situation.

Dabei hatte die Behörde erst zu Beginn der Badesaison eine Sensibilisierungskampagne lanciert, die auf Risiken aufmerksam macht, die mit dem Schwimmen in offenen Gewässern des gesamten Tessins verbunden sind. Unter dem Motto «Besonnenheit macht den Unterschied» werden Badegäste in vier Sprachen gewarnt, die Gefahren in Seen und Flüssen nicht zu unterschätzen, wie Donda weiter erklärt.