Maggiatal – Tessiner Polizei vermeldet tote Frau (61) – Mann festgenommen

Die Polizei fand die Leiche in einem Haus in der Gemeinde Avegno, nördlich von Locarno.

Gemäss der Kantonspolizei Tessin wurde in einem Haus in der Gemeinde Avgeno, im Maggiatal, am Montagmorgen der leblose Körper einer 61-jährigen Frau gefunden. Bei der Person handelt es sich gemäss Behördenangaben um eine Schweizer Staatsbürgerin, die in der Region gewohnt hat. Das Eingriffen Dritter könne zurzeit nicht ausgeschlossen worden. Sie wurde am Freitagmorgen um 6.30 Uhr leblos aufgefunden. Im Zusammenhang mit dem Leichenfund wurde ein Mann festgenommen.