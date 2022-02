Inferno am Berg : Tessiner Waldbrand verursacht Schäden in Millionenhöhe

Seit der Nacht auf Sonntag brennt es im Kanton Tessin, oberhalb des Lago Maggiore. 20Min

Darum gehts Im Tessin tobt ein Waldbrand.

Gebäude waren bis am Montagnachmittag noch keine Gebäude betroffen, doch die Schäden dürften trotzdem in die Millionen gehen.

Solche Ereignisse wird es in Zukunft häufiger geben.

Im Tessin tobt seit Sonntag früh ein Waldbrand am Monte Gamborogno. Die Rettungsdienste evakuierten am Sonntag 45 Anwohnerinnen und Anwohner. Auch am Montag kämpften sie noch gegen die Flammen an und versuchten mit sieben Helikoptern, das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Entwarnung gibt es noch keine. Das Wetter erschwerte den Kampf der Feuerwehr. Der Nordföhn brachte Trockenheit und kräftige Böen, die den Waldbrand weiter anfachen und die Löscharbeiten behinderten. Erst am Montagabend gab es Aussicht auf Regen.

Wie teuer kommt das Inferno? Drohen uns wegen der Klimakrise nun häufiger solche Ereignisse? 20 Minuten beantwortet die wichtigsten Fragen zum Waldbrand am Lago Maggiore.

Warum brennt es?

Die Brandursache ist noch unklar. Im Tessin gibt es immer wieder Waldbrände, um diese Jahreszeit sind sie aber ungewöhnlich. Sonst gibt es sie im März und April, wenn die Sonne hoch steht und es die meisten Nordföhntage gibt, wie Marco Conedera von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL), zu 20 Minuten sagt: «Doch Schneemangel und Trockenheit kombiniert mit dem starken Föhn haben die Waldbrandsaison vorgeschoben.» (siehe Box)

Absolutes Feuerverbot Trockenheit ist im Tessin Anfang Jahr nicht selten. Diesmal ist es aber ganz extrem, bisher fiel nicht mal ein Fünftel der üblichen Niederschlagsmenge. Teilweise gingen im ganzen Monat bis jetzt nur gerade zwei Millimeter nieder. Deshalb gilt schon seit zwei Wochen ein absolutes Feuerverbot in den Bündner Südtälern und im Tessin.

Wie hoch fällt der Schaden aus?

Das Feuer wütet in dem Bergwald auf einer Fläche von sechs Hektaren, das ist fast so gross wie neun Fussballfelder. Angefragte Versicherer wie Axa, Baloise, Helvetia und Mobiliar bekamen noch keine Schadensmeldungen. Sie hoffen, dass das Feuer nicht auf die Häuser der evakuierten Gemeinde Indemini übergreift.

Wie hoch ist der Schaden am Wald?

Der Schaden am Wald lässt sich laut den Versicherungsexperten erst nach dem Feuer beziffern. Die Flammen haben die Nadelbäume laut WSL-Experte Conedera zum Teil bis in die Kronen erfasst, was stellenweise Totalschaden für den Wald bedeuten kann. Greenpeace-Experte Georg Klingler macht den Vergleich mit dem Brand in Leuk vor fast 20 Jahren, der fast zwei Millionen Schaden verursachte und rechnet ebenfalls mit Schäden in Millionenhöhe.

Sind die Schäden versichert?

Ja, Schäden durch einen Wald- oder Grossbrand sind bei versichertem Mobiliar und Gebäuden grundsätzlich gedeckt, wie es auf Anfrage bei den Versicherern heisst. Das betrifft auch Schäden, die durch den Rauch entstehen oder allfällige Mehrkosten bei Nichtbewohnbarkeit des Gebäudes. Je nach Ursache reicht dafür schon die Privathaftpflichtversicherung aus. Die Schäden am Wald sind laut Baloise-Experte Roland Saxer aber nicht gedeckt.

Drohen uns in Zukunft häufiger solche Ereignisse?

Ja. Experten von Versicherern, vom Bundesamt für Umwelt, vom WSL und von Greenpeace sind sich einig: Die Wetterextreme mit höheren Temperaturen und längeren Trockenperioden werden zunehmen. Bei starkem Wind besteht dann akute Gefahr eines Waldbrandes. Auch mit anderen Ereignissen wie Starkregen rechnen die Experten in Zukunft häufiger, die zu massiven Schäden an Gebäuden, Mobiliar und Einrichtungen führen können.

Steigen deshalb die Versicherungsprämien?

Wegen eines einzelnen Ereignisses steigen die Prämien noch nicht, wie es bei der Baloise heisst. Zudem sei in den vergangenen Jahren viel in die Prävention investiert worden, sodass die Hoffnung besteht, solche Katastrophen zu vermeiden oder zumindest schnell eindämmen zu können. Sollten solche Ereignisse aber zunehmen, werde die Versicherung die Prämienhöhe anpassen müssen.

Was können wir dagegen tun?

«Wichtig sind Präventivmassnahmen und eine gute Feuerwehrorganisation», sagt WSL-Experte Marco Conedera. Die meisten waldbrandgefährdeten Kantone hätten bereits gut funktionierende Waldbrandkonzepte. Ein Ereignis wie in Gambarogno könne aber immer für eine Überraschung sorgen. Greenpeace-Experte Georg Klingler fordert einen deutlich schnelleren Ausbau der Solarenergie, um weg von Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas zu kommen. Der andauernde Verbrauch von fossilen Energien sei Schuld an der Klimaerwärmung und führe zu Katastrophen, so Klingler.