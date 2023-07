Super League: Lugano weist Aufsteiger Lausanne-Ouchy in die Schranken

Renato Steffen traf bereits in der neunten Minute.

Die Szene des Spiels

Bei Pausenpfiff dürften sich die Fans auf der altehrwürdigen Pontaise (ja, das ehemalige Lausanne-Sport-Stadion ist zurück in der Super League) gefragt haben, ob das aufmüpfige Ouchy hier tatsächlich den Tabellendritten der letzten Saison ärgern kann. In der 48. Minute folgte die staubtrockene Antwort der Tessiner in Form eines wuchtigen Treffers von Stürmer Zan Celar, der die Gegenwehr der Aufsteiger deutlich drosselte.