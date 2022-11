Schweizer Cup: Aluminium verhindert St. Galler Führung – Alves hämmert Ball an die Latte

Es ist nach 2004 das zweite Mal, dass St. Gallen auf den Tessiner Zweitligisten AC Arbedo-Castione trifft. In den Wochen vor dem Spiel gegen die Ostschweizer ist unser Arbedo so richtig in Form gekommen. Nach durchwachsenem Start in die Meisterschaft haben die Blau-Roten die letzten vier Spiele gewonnen und sind im dritten Rang klassiert. Dazwischen setzten sie sich auch zweimal gegen Drittligisten im Tessiner Cup durch und sind dort nun auch für die Achtelfinals klassiert. Den bekanntesten Namen im Verein findet man wohl auf der Position des Sportchefs: Kubilay Türkyilmaz, 62-facher Schweizer Nationalspieler. Der Verein hat eine für einen Zweitligisten recht junge Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von 24 Jahren. (gemäss FC St. Gallen)