Portugal

Tessinerin wurde verstümmelt und verbrannt

Eine 62-jährige Tessinerin ist in Portugal Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Ihr Partner hat sie brutal ermordet. Angehörige sind «vom Schmerz zerstört».

Die Frau stammt aus Bellinzona, wohnt aber seit Jahren in Portugal.

In der Ortschaft Idanha-a-Nova im Osten von Portugal ist die Leiche einer 62-jährigen Frau aus dem Tessin gefunden worden.

In Bellinzona ist eine grausame Tat aus Portugal derzeit Gesprächsthema. Eine 62-jährige Frau , die aus der Ortschaft stammt , aber seit Jahren in Portugal lebt, soll von ihrem Partner ermordet worden sein. Er habe die Frau verstümmelt und dann verbrannt, berichtet T io.ch/20minuti. Der 33- j ährige Bulgar e ist geständig.

Die Frau wurde letzte Woche tot in ihrem Haus aufgefunden. Vier Tage nach der Tat fand die örtliche Polizei die Frau in der Ortschaft Idanha-a-Nova im Osten von Portugal. Die genauen Umstände der Tat müssen noch geklärt werden, heisst es. Der mutmassliche Täter wurde festgenommen. Er sei obdachlos und arbeitslos gewesen und wird als Partner der Tessinerin bezeichnet. Gemäss lokalen Medienberichten war die Polizei in der Vergangenheit mehrmals wegen häuslicher Gewalt vor Ort. Der Bulgare habe die Frau jeweils besucht, aber nicht dort gewohnt.