Test verrät, wie anfällig du für Corona-Mythen bist

Damit lässt sich laut den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern doppelt so gut voraussagen, ob eine Person an Corona-Mythen glaubt, als dies aufgrund von anderen Faktoren möglich wäre.

Dreistufige Untersuchung

Das australisch-deutsch-niederländische Team hat seine These an 998 US-Amerikanerinnen und Amerikanern überprüft. Dazu liessen die Forschenden die Teilnehmenden ihre Neigung zu epistemischen Lastern zum einen selbst einschätzen. Zum anderen führten sie eine Beobachtungsstudie durch, in der sie den Grad der epistemischen Lasterhaftigkeit mithilfe einer neu entwickelten Skala massen. In einem dritten Schritt fragten sie die Probandinnen und Probanden gezielt nach ihrem Glauben an Mythen und Fehlinformationen über COVID-19.