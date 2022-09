Schlösser und Schmuck: Testament-Details der Queen geleakt – Lieblingssohn Andrew soll leer ausgehen

Den letzten Willen von Queen Elizabeth wird man wohl erst im nächsten Jahrhundert erfahren. Um die Würde ihrer Familienmitglieder und die Privatsphäre des Souveräns zu schützen, wird das königliche Testament wie jenes ihres im April verstorbenen Mannes, Prinz Philip, vermutlich für 90 Jahren versiegelt und geheim bleiben. Bei dem Königsgemahl entschied das im Juli ein Berufungsgericht in London. Philips letzter Wille ist mit den Testamenten von mehr als 30 anderen Royals in einem Tresor versiegelt. Das Testament der Monarchin wird höchstwahrscheinlich dazugelegt. Dennoch sollen nun einige Details des letzten Willens der Queen durchgesickert sein, wie « Bunte » berichtet.

Das grösste Erbe der Königin hat ihr ältester Sohn Charles bereits nach ihrem letzten Atemzug vergangenen Donnerstag erhalten: Mit ihrem Tod wurde aus Prinz Charles König Charles III. von Grossbritannien. Durch das Thronerbe stünden dem 73-Jährigen und der Queen Consort Camilla der Einzug in den Buckingham-Palast zu. Doch aufgrund von andauernden grösseren Renovierungsarbeiten bleibt das Paar vorerst in ihrer langjährigen Residenz Clarence House wohnen.

Schloss Balmoral soll ein Museum werden

Ähnlich sieht es mit Windsor Castle aus, in dem die Monarchin vor ihren Sommerferien auf ihrem privaten Landsitz Schloss Balmoral wohnte. Das Schloss ist mit dem gesamten Windsor-Anwesen im Besitz der britischen Krone und wird durch den königlichen Haushalt verwaltet. Als neues Staatsoberhaupt zählt es nun zu Charles offiziellen Wohnsitzen. Allerdings soll der König laut dem deutschen Magazin das prächtige Anwesen dem neuen Prinzen von Wales und seiner Familie überlassen. Prinz William (40), Prinzessin Kate (40) und ihre Kinder, Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) wohnten ohnehin bereits seit mehreren Wochen im Adelaide Cottage in Windsor.

Schloss Balmoral, in dem die Monarchin verstorben ist, soll laut Experten in ein Museum umgebaut werden. «Charles und Camilla lieben Birkhall, das er von seiner Grossmutter geerbt hat, also brauchen sie kein weiteres Anwesen in Schottland», sagte Royal-Expertin Angela Levin der «New York Post».