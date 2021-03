Die Testoffensive des Bundes gegen das Corona-Virus startet heute. In dieser sollen Personen mit Symptomen weiterhin konsequent getestet werden. Auch Personen in Schulen, Betrieben und Institutionen sollen sich regelmässig testen können und die Bevölkerung soll monatlich pro Person fünf Gratis-Test erhalten. Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie komme ich ab Montag zu den Gratis-Tests?

Wahrscheinlich noch gar nicht. Das BAG schreibt in seinen Fachinformationen, dass «aufgrund laufender Validierungsarbeiten» noch keine Selbsttests zur Verfügung stehen würden. Zudem müssen die Tests dann noch zu den Apotheken kommen. Es ist zwar eine Milchbüchlein-Rechnung, aber für den Kanton Zürich mit einer Einwohnerzahl von gut 1,5 Millionen Einwohnern dürfte es ein nicht unerheblicher Aufwand sein, eine Million Tests bedarfsgerecht an die Apotheken zu verteilen. Auch der Präsident der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte, Rudolf Hauri, vermutete in einer Pressekonferenz, dass es noch den ganzen März gehen könnte, bis jemand so einen Test mit nach Hause nehmen kann. Die Tests müssen in einer Apotheke oder in einem Testzentrum abgeholt werden