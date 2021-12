Zürcher Tourismusbranche besorgt – «Testpflicht wird einige abhalten, über Weihnachten in die Schweiz zu reisen»

Bereits zum fünften Mal sind Zürcher und Zürcherinnen an zwei Wochenenden im Januar eingeladen, in Hotels in der Region zu übernachten.

Während der Pandemie gaben gleich mehrere Hotels ihre Schliessung bekannt. So stellte das Fünfsternhotel Atlantis am Fusse des Uetlibergs per Ende April 2020 den Betrieb ein. Mit dem X-tra Hotel am Limmatplatz, dem Swissôtel in Oerlikon, dem Hotel Ascot am Tessinerplatz und dem Stadthotel Glärnischhof folgten gleich vier weitere Zürcher Traditionshotels.