Schweden-Weg – Sollen auch Personen mit Symptomen für Covid-Tests zahlen?

Die Kantone wollen schnelle Öffnung – und weiterhin Maskenpflicht

Die Mehrheit der Kantone will, dass der Bundesrat die Massnahmen per 17. Februar aufhebt, jedoch die Maskenpflicht in einigen Bereichen des öffentlichen Lebens weiterhin gilt. So äusserten sich bis zum Ende der Konsultationsfrist am Mittwoch etwa die Kantone der Ostschweiz, Westschweiz, Innerschweiz, Tessin, Graubünden und Aargau. Sie unterstützen damit die Variante 1 des Bundesrats (sofortige Öffnung per Mitte Februar), die eine Abschaffung der Zertifikatspflicht im Inland und der Einschränkung privater Treffen und Grossanlässe vorsieht. Die Kantone wollen jedoch, dass die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr, in Spitälern oder in Verwaltungsgebäuden auch über den 17. Februar hinaus noch gilt.