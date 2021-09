Forderung nach Kostenübernahme - Tests kosten den Bund pro Tag über vier Millionen Franken

SVP-Nationalrat Thomas Aeschi versuchte am Montag im Nationalrat, den Bundesrat mit einer Motion zur Übernahme der Testkosten in den nächsten Monaten zu verpflichten.

Der Bundesrat betont die Kosten der Tests für den Bund: Wirtschaftsminister Guy Parmelin und Gesundheitsminister Alain Berset (hier an der Medienkonferenz vom 27. September).

Auch das Plenum des Nationalrats hat so entschieden. Morgen entscheidet die Ständeratskommission.

Die Gesundheitskommission des Nationalrats will den Bundesrat aber nicht per Dringlichkeitsbeschluss verpflichten. Sie gibt nur eine Stellungnahme ab.

Der Bundesrat will, dass die Tests ab 10. Oktober kostenpflichtig sind. SVP, SP und Grüne wollen, dass sie während der Zertifikatspflicht kostenlos bleiben.

Bundesrat und Parlament sind in dieser Frage uneinig. Der Bundesrat wollte die Covid-Tests, die dazu dienen, ein Zertifikat zu erhalten, per Anfang Oktober kostenpflichtig machen. Nun hat er den Termin auf den 10. Oktober verschoben.

Doch ein Versuch, den Bundesrat per Dringlichkeit zu einer Kostenübernahme zu verpflichten, ist am Montag im Parlament gescheitert. Die Gesundheitskommission des Nationalrats hat mehrere Anträge auf Vorstösse abgelehnt, welche den Bundesrat mit einer dringlichen Änderung des Covid-19-Gesetzes verpflichtet hätten, die Tests weiterhin kostenlos anzubieten.

Stattdessen hat sich die Kommission mit 17 zu 7 Stimmen zu einer Stellungnahme zuhanden des Bundesrats entschieden. Die Kommission empfiehlt dem Bundesrat im Rahmen der jetzt laufenden Konsultation, die Kosten für Antigen-Schnelltests für alle zu übernehmen, solange die Zertifikatspflicht in Innenbereichen von Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie Veranstaltungen gilt.

Kosten: 770 Millionen Franken

Allerdings auch für den Steuerzahler, falls sich die drei Parteien durchsetzen: Würden die Tests bis 24. Januar 2022 kostenlos bleiben (auf dann ist die Zertifikatspflicht Stand heute befristet), würde das den Bund rund 770 Millionen Franken kosten. Dies sagte Gesundheitsminister Alain Berset am Freitag an der Medienkonferenz auf eine entsprechende Journalistenfrage.

Die Zahl der Tests steigt seit Einführung der Zertifikatspflicht per 13. September stark an. Mitte September liessen sich pro Tag gegen 85’000 Personen testen, was tägliche Testkosten von gut vier Millionen Franken ergab. Der Bundesrat rechnet aber mit einem Anstieg auf 143’000 Tests pro Tag, wie Berset sagte. Das wären dann 6,7 Millionen Franken Testkosten pro Tag für den Bund.