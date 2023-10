Julian Nagelsmann: Deutschland gewinnt Testspiel gegen USA mit 3:1

Getty Images via AFP

Julian Nagelsmann stand dabei zum ersten Mal an der Seitenlinie.

USA TODAY Sports via Reuters Con

Julian Nagelsmann ist erfolgreich in seine Bundestrainer-Karriere gestartet.

Julian Nagelsmann bekam zum Einstand sein erhofftes Sieg-Geschenk, aber im Regen von Hartford lief erst nach der Pause alles nach Wunsch. Der neue Bundestrainer musste sich am Samstag beim 3:1 im zugigen Pratt & Whitney Stadium in einem intensiven Testspiel gegen Gastgeber USA zunächst über den Rückstand durch den früheren Dortmunder Christian Pulisic (28. Minute) ärgern.

Dann aber konnte der Nachfolger von Hansi Flick vor 37’743 Zuschauern die Treffer von Captain Ilkay Gündogan (39.), Torjäger Niclas Füllkrug (58.) und Jamal Musiala (61.) bejubeln. Nagelsmann coachte aktiv, immer wieder applaudierte und korrigierte der 36-Jährige am Spielfeldrand. Der Anfang ist geglückt, es war schon Nagelsmann-Fussball erkennbar.

Beim nächsten DFB-Aufbruch zur Heim-EM 2024 waren gerade offensiv bei der Nationalmannschaft viele gute Aktionen zu sehen – aber in der Defensive auch bekannte Defizite. Das lag aber nicht an Rückkehrer Mats Hummels, der bei seinem Länderspiel-Comeback nach mehr als zwei Jahren bis zur Auswechslung nach 62 Minuten im Abwehrzentrum Präsenz und Ruhe ausstrahlte. Nach dem Spiel ging es für den DFB-Tross gleich weiter nach Philadelphia, wo der umstrittene US-Trip am Mittwoch (2.00 Uhr) mit dem zweiten Testspiel gegen Mexiko abgeschlossen wird.