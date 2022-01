Kapazitätsprobleme – Teststopp an Schulen weckt Angst vor Durchseuchung

In mehreren Kantonen setzen Schulen die Tests aus. Massentests an einer Kantonsschule im Kanton Zug.

Zwei Tage warten auf Resultate

In Schulen, die noch Massentests durchführen, ist die Situation angespannt. Die Zahl der positiven Tests sei stark gestiegen, sagt Franziska Peterhans. «Das wichtige Pool-Testen an den Schulen funktioniert vielerorts leider nicht mehr zuverlässig, weil die Testlabore priorisieren müssen. Viele Schulen warten darum bis zu zwei Tage auf die Testresultate.»

Eine breite Allianz zivilgesellschaftlicher Gruppen rief die Aktion ins Leben. «Es ist inakzeptabel, wenn die Priorisierung der zu knappen Test-Ressourcen nun dazu führt, dass Pooltests bei den weitgehend ungeschützten Schülerinnen und Schülern unter zwölf Jahren eingestellt werden, die Präsenzpflicht aber stur aufrechterhalten wird», sagt Fredy Neeser in einer Medienmitteilung der Elternorganisation «Protect The Kids».

Franziska Peterhans rechnet wegen der ausgesetzten Tests mit einer erneut wachsenden Unsicherheit in den Schulen sowie steigenden Ausfällen wegen Krankheit oder Quarantäne. «Zudem sind die Schulen bezüglich der Ansteckungen im ‹Blindflug›. Das ist nie gut.» So sei es schwieriger, geeignete Massnahmen zu treffen.

«Dem Virus fast schutzlos ausgeliefert»

Infektiologe Andreas Widmer, Präsident vom Nationalen Zentrum für Infektprävention Swissnoso, befürwortet ein Aussetzen der Massentests in Schulen – jedoch erst ab März. «Ohne Massentests wären zu viele Kinder dem Virus fast schutzlos ausgeliefert.» Bis zum Aussetzen der Tests gebe es Möglichkeiten für alle, auch für Kinder, sich impfen zu lassen. Ungewiss sei jedoch, ob die Grippe in der Schweiz ausbreche. «Sollte sich die Influenza ausbreiten wie in früheren Jahren, wäre diese zusätzliche Belastung für die Spitäler kaum zu bewältigen.»



Am Mittwoch entscheidet der Bundesrat über das weitere Vorgehen. Der LCH fordert für die Schulen einheitliche Massnahmen und gute Schutzkonzepte. Auch müssten diese in der Anwendung und Durchsetzung unterstützt werden, sagt Franziska Peterhans. Es gebe vermehrt Eltern, die versuchten, Lehrpersonen unter Druck zu setzen.