Apothekenverband warnt - «Testzentren sind nur für Geldmacherei da und haben keinen Mehrwert»

«Wir bekommen Rückmeldungen von Patienten und Patientinnen in unseren Apotheken, dass die Tests an anderen Orten nicht so gemacht werden wie bei uns», so Meier-Uffer. Genauer: In machen Testzentren würde der Abstrich nur vorne an der Nasenspitze abgenommen werden. «Die Leute dort sind teilweise nicht ausgebildet», sagt sie. Sie habe selbst schonmal eine Patientin in ihrer Apotheke gehab, die sich in einem Testzentrum testen liess und ein negatives Ergebnis bekam. «Die Frau hatte jedoch ein schlechtes Gefühl und liess sich kurz danach bei uns nochmals testen.» Und tatsächlich: Der Abstrich in der Apotheke zeigte ein positives Ergebnis. «Das ist tragisch – es zeigt, dass manche Teststationen nur zur Geldmacherei da sind und sonst keinen Mehrwert haben», so Meier-Uffer.