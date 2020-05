Sax SG

Teuerste Therapie der Welt könnte Baby Lea retten

Die sechs Monate alte Lea Bossi kämpft um ihr Leben. Täglich stirbt ein Teil ihrer Muskeln ab. Nun sammeln ihre Eltern Geld für ein lebensrettendes Medikament.

Erst sechs Monate ist Lea Bossi aus Sax SG alt und schon jetzt befindet sie sich in einem Wettlauf gegen die Zeit. Lea ist an einer seltenen Erbkrankheit namens Spinale Muskelatrophie Typ 1 erkrankt (SMA Typ 1). Diese Krankheit bewirkt, dass sich ihre Muskeln täglich ein bisschen mehr zurückbilden. Sie schafft es kaum, sich zu bewegen.

Lea Pinkie Finger, wie ihr Cousin sie nennt, weil sie am besten ihren kleinen Finger bewegen kann, kann nicht einmal alleine sitzen.

Sie ist an der Erbkrankheit Spinale Muskelatrophie Typ 1 erkrankt, die dazu beiträgt, dass ihre Muskeln täglich etwas mehr absterben.

Nur jedes 6000. Baby erkrankt daran. Von ihrem Cousin wird Lea Pinkie Finger genannt, weil sie ihren kleinen Finger am besten bewegen kann. Ein Medikament gibt es zwar, in der Schweiz es jedoch noch nicht zugelassen. Doch dieses könnte ihr ein selbstständigeres Leben ermöglichen.

Ein Wettlauf gegen die Zeit

Helen Bossi, Leas Mutter, erzählt, dass sie mit Lea am 1. Januar diesen Jahres auf die Notfallstation musste, weil sich die Kleine fast nicht mehr bewegte. Nach einer dreitägigen Untersuchung gab ein Bluttest dann die definitive Diagnose. «Wir mussten entscheiden, ob wir eine Therapie anfangen wollten oder nicht», so Bossi. Ohne jegliche Therapie habe Lea eine Lebenserwartung von maximal zwei Jahren. Für die Familie war klar, dass sie kämpfen will.