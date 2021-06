Luxussiedlung in Hongkong : Teuerster Parkplatz der Welt für 1,17 Millionen Franken verkauft

Manche Leute geben für eine Wohnung eine gute Million Franken aus – in Hongkong liess ein Käufer diese Summe für einen Abstellplatz springen. Damit setzt der Parkplatz einen neuen Weltrekord.

AFP via Getty Images

South China Morning Post via Get

Wer hier wohnt, braucht einiges an Kleingeld.

In der Luxus-Überbauung Mount Nicholson.

Wohnraum ist in Hongkong ein knappes und meist sehr teures Gut – und gerade im Luxussegment explodieren die Preise: So wechselte unlängst eine 313 m² grosse Wohnung dort für 53 Millionen Franken den Besitzer, wie der «Spiegel» berichtet. Für eine Wohnung auf den Anhöhen des Stadt-Berges The Peak werden auch schon mal 190’000 Franken Miete pro Monat bezahlt.