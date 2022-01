James Webb : Teuerstes Weltraumteleskop der Welt kommt am Ziel an

Nach einem Monat Flugzeit hat das Teleskop 1,5 Millionen Kilometer zurückgelegt. Von dort aus soll es Erkenntnisse über die frühe Zeit nach dem Urknall vor rund 13,8 Milliarden Jahren liefern.

Eine Rakete mit dem Weltraumteleskop an Bord war am 25. Dezember ins All gestartet.

Das Weltraumteleskop James Webb ist an seinem 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernten Ziel im All angekommen.

Keine Reparatur vor Ort möglich

Wegen der grossen Entfernung zur Erde kann James Webb nicht von Astronauten repariert werden wie sein Vorgänger, das Hubble-Teleskop. Seinen Beobachtungsposten hat das sieben Tonnen schwere James Webb am sogenannten zweiten Lagrange-Punkt bezogen, an dem sich die Gravitation von Sonne und Erde die Waage hält. Das Teleskop befindet sich stets auf der Nachtseite der Erde, damit die Infrarot-Detektoren so kalt wie möglich bleiben.

Einen Monat Flugzeit

Eine Ariane-5-Rakete hatte das Webb-Teleskop am ersten Weihnachtstag vom Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guyana aus ins All gebracht. Das nach einem ehemaligen Direktor der US-Raumfahrtbehörde benannte Teleskop wurde gemeinsam von der Nasa, der europäischen Weltraumorganisation ESA und der kanadischen Weltraumagentur CSA entwickelt. Auch das Max-Planck-Institut für Astronomie, die Universität Köln sowie mehrere deutsche Unternehmen beteiligten sich.