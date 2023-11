Teuerung: Amélie (18): «Habe Ende Monat weniger Geld als im ersten Lehrjahr»

2,2 Prozent – so hoch ist die Teuerung dieses Jahr . Dass das im Portemonnaie schmerzt, merken einige . Darunter auch Lernende, denn in mehreren Berufen hat sich der Lohn seit Jahren nicht verändert. Das solle sich ändern, fordert die Gewerkschaft Unia. In den jeweiligen Gesamtarbeitsverträgen für Lernende soll es Mindestlöhne , einen 13. Monatslohn sowie den Teuerungsausgleich geben.

«Ich verdiene zwar mehr, aber die Rechnungen werden auch teurer»

Im zweiten Lehrjahr habe sie 900 Franken verdient. Als sie 18 wurde, veränderten sich die Abzüge, es wurden mehr: «Das machte es schwieriger für mich, denn die anderen Rechnungen wurden auch teurer», sagt die Aargauerin. Sie zahlte weiterhin ein Drittel an ihre Mutter, übernahm den vollen Betrag ihrer Versicherung in Höhe von 120 Franken. «Der Lohn hat nicht gereicht, weil vor allem das Essen teurer geworden ist.»

«Der hohe Selbstbehalt hat mich hart getroffen»

Doch all das sei nichts im Vergleich zur momentanen Situation, wie Amélie sagt: «Die Teuerung merke ich extrem.» Zwar verdiene sie jetzt 1200, doch von dem Zusatz habe sie nicht viel. Am härtesten habe es sie dieses Jahr getroffen, weil sie öfter zum Arzt habe gehen müssen. Neben den Abgaben zu Hause, der Versicherung und den Abos habe sie der hohe Selbstbehalt «hart getroffen». Sie wolle nicht auf das Geld ihrer Mutter zurückgreifen, sondern es allein schaffen. Aber ihr Lohn reiche selten bis Ende Monat. «Es ist so schwierig durchzukommen, ich will mir gar nicht erst vorstellen, wie es wäre, allein in einer Wohnung zu leben – wie soll das gehen?», fragt sie.