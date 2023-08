Inflationssorgen: Diese Dinge werden der Mittelschicht zu teuer

Allerdings tangieren die gestiegenen Preise nicht alle gleichermassen. Die Hälfte der Befragten gab an, sich mit dem zur Verfügung stehenden Geld weniger kaufen zu könne, als noch vor einem Jahr. Doch Comparis-Consumer-Finance-Experte Michael Kuhn sagt: «Wir sehen ein Auseinanderdriften nach Einkommen: Leute mit einem hohen Lohn spüren die Teuerung kaum. Knapp 10 Prozent geben an, sich sogar mehr leisten zu können als 2022. Aber schon der untere Mittelstand leidet: Hier können sich zwei von drei Personen deutlich weniger kaufen als noch vor einem Jahr».

Im Rahmen der Umfrage untersuchte Comparis sieben Güter und Dienstleistungen, welche sich in den letzten 12 Monaten am meisten verteuert haben:

Mittelschicht muss sich einschränken

Frauen preissensibler als Männer

Die Umfrage von Comparis zeigt zudem, dass es auch bei den Geschlechtern Unterschiede gibt. So gaben 55 Prozent der Frauen geben an, dass sie sich weniger kaufen können als noch vor einem Jahr, bei den Männern sind es (nur) 45 Prozent. Ein weiterer Unterschied ortete Comparis beim Wohnort. So gaben Stadtmenschen in der Regel seltener an, sich weniger leisten zu können (45 Prozent) als Menschen, die auf dem Land (54 Prozent) oder in der Agglomeration (55 Prozent) wohnen.