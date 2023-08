Teuerung: Dafür hast du im Juli mehr bezahlt – das wurde billiger

1 / 3 Flugkosten sind im Juli im Vergleich zum Vormonat deutlich gesunken.

Darum gehts Gemäss dem Comparis-Konsumentenpreisindex sind im Juli die Preise für Alltagsgüter um 1,4 Prozent gestiegen.

Billiger hingegen wurden Flüge.

Schnäppchen-Jäger hätten laut Comparis besonders profitieren können.

Wer im Juli spontan in die Ferien flog, hatte vermutlich Glück. Gemäss dem Comparis-Konsumentenpreisindex sind Flüge deutlich günstiger geworden. Demnach haben Reisende für den Luftverkehr 10,5 Prozent weniger als noch im Monat zuvor bezahlt. «Nach den im Vergleich überproportionalen saisonal bedingten Preisanstiegen in den Frühjahren 2022 und 2023 haben die Flugreisenden in beiden Jahren auch überproportional vom ebenfalls saisonbedingten Preisrückgang in der eigentlichen Sommerferienzeit profitieren können», erklärt Comparis-Finanzexperte Dirk Renkert.

Auch Pauschalreisen seien im Juli günstiger geworden – sie kosteten 5,4 Prozent weniger als noch im Juni 2023. Für andere Produkte im Ferien-Bereich habe man hingegen mehr hinblättern müssen. Übernachtungen in Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Hütten oder auf Campingplätzen (in der sogenannten Parahotellerie) seien um 19,8 Prozent gestiegen. Dazu sagt der Experte: «Es gibt noch immer einen starken Nachholbedarf nach Corona: Im Februar und Juli fahren viele in die Ferien und die Preise für Parahotellerie steigen rasch an.» Nach den Ferien dürften diese dann aber auch wieder ebenso schnell sinken. «Dieses Verhaltensmuster haben wir bereits im letzten Jahr beobachtet.»

Auch Mietwagen seien teurer geworden (plus 11,3 Prozent). Zudem: Früchte, Gemüse, Kartoffeln und Pilze (plus 2,4 Prozent) und Heimtierartikel (plus 1,7 Prozent). Weniger habe man dagegen bei der Kleidung ausgeben müssen – die Preise für Damenbekleidung seien um 9,3 Prozent gesunken, für Herren um 6,7 Prozent und für Kinder 7 Prozent.

Konsumentenpreise von Comparis Der Comparis-Konsumentenpreisindex in Zusammenarbeit mit der ETH-Konjunkturforschungsstelle soll die gefühlte Inflation abbilden. Er zeigt nur die Preisentwicklung von regelmässig konsumierten Gütern wie Lebensmitteln oder Kleidung auf, aber nicht die Miete und dauerhafte Güter wie Möbel oder Autos. Im Gegensatz dazu ermittelt das Bundesamt für Statistik BFS die Teuerung anhand des Landesindexes der Konsumentenpreise (LIK). Darin enthalten ist ein repräsentativer Warenkorb mit Produkten des täglichen Bedarfs wie Lebensmitteln, aber beispielsweise auch die Kosten für Wohnen und Energie.