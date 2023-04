Teuerung sinkt – diese Produkte sind günstiger als vor einem Jahr

Hohe importierte Inflation

Ein gutes Beispiel für die hohe Teuerung im Ausland sind Lebensmittel: Viele Früchte und Gemüse sind in Deutschland mittlerweile teurer als in der Schweiz, etwa Trauben, Rüebli und Limetten. In Deutschland betrug die Inflation bei den Lebensmitteln im Februar 21,8 Prozent, in der Schweiz hingegen bloss 6,2 Prozent.