Umfrage : Teuerung und ungewisse Zukunft – Schweizer geben weniger Geld aus

Der Bund hat am Dienstag die neusten Ergebnisse aus den Konsumenten-Umfragen veröffentlicht.

Die Haushalte beurteilten ihre finanzielle Lage erneut deutlich negativer als im Vorjahr, schreibt der Bund in einer am Dienstag veröffentlichten Medienmitteilung. Die Entwicklung der Preise dürfte massgeblich zu dieser negativen Einschätzung beigetragen haben. Nur Anfang der 1990er-Jahre sei die Lage ähnlich schlecht eingestuft worden. Auch bei grossen Anschaffungen seien die Befragten weiterhin vorsichtig. «Der Teilindex zur vergangenen Preisentwicklung (131 Punkte) ist weiter angestiegen. Dagegen ist der Teilindex zur erwarteten Preisentwicklung (105 Punkte) zwar erneut leicht zurückgegangen, er liegt aber immer noch auf einem sehr hohen Niveau», heisst es in der Mitteilung des Bundes.