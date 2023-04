Unfall in Gurtnellen: BMW knallt in Sperrfahrzeug 

Das Fahrzeug prallte zuerst in ein Sperrfahrzeug, danach in einen Sattelschlepper.

Am Montagnachmittag ereignete sich auf der A2 in Gurtnellen UR eine Kollision. Ein Autofahrer wechselte in der Wilerplanggen-Galerie zu spät von der gesperrten Überholspur weg. Er kollidierte daraufhin zuerst mit einem Sperrfahrzeug des Amts für Betrieb Nationalstrassen und danach mit einem auf der Normalspur fahrenden Sattelschlepper. Dies schreibt die Kantonspolizei Uri in einer Medienmitteilung.