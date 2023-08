Pflegenotstand: SP-Frau schiesst gegen Temporäre Pflegende

300 Pflegende schmeissen ihren Beruf jeden Monat hin. Viele Pflegende verlassen den Beruf aber nicht, sondern lassen sich temporär anstellen. 7500 waren es 2022 gemäss dem Branchenverband Swissstaffing. Dies bei 90’000 Beschäftigten in der Branche insgesamt. Flexible Arbeitszeiten, besserer Lohn, mehr Freiheit: Plötzlich sei möglich, was als Festangestellter nie ging, sagt die Fachfrau Gesundheit Emine Ajetaj.

SP-Nationalrätin fordert Teilverbot von Temporären

Doch die Zunahme der Temporären sei auch eine «gefährliche Entwicklung», sagt SP-Nationalrätin Sarah Wyss. Sie will mit einem Vorstoss in der Herbstsession erreichen, dass Temporäre maximal fünf Prozent des Personals ausmachen dürfen. Grund: Die Temporären erhöhen den Druck auf die verbliebenen Festangestellten zusätzlich.

«Temporäre können ihre Schichten oft relativ frei wählen – die Festangestellten müssen nehmen, was übrig bleibt», sagt Wyss. Zudem kennen sie die Abteilungen sowie auch die Patientinnen und Patienten oft nicht und seien teurer, was dem System zusätzlich Geld entziehe. Geld, das dann für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen der Festangestellten fehle. Kurz: Temporäre sind für Wyss keine Lösung für die akuten Probleme der Pflege in Heimen und Spitälern.

Pflegeverband: «Ganz ohne Temporäre ist es nie gegangen»

Spitalverband: «Temporäre führen zu Ungerechtigkeiten»

«Die Temporärmitarbeitenden arbeiten in der Regel während der Schichten, die am besten mit dem Familien- und Privatleben vereinbar sind», schreibt der Spitalverband H+. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass noch mehr der unbeliebten Schichten an den Festangestellten hängen bleiben. Immer neue Temporäre einzustellen, brauche ausserdem viel Zeit und Ressourcen.

Hohe Kosten für Temporäre erhöhten das finanzielle Minus der Spitäler. Doch die Zahl zu beschränken, «dürfte sich wie so oft bei Eingriffen in den Arbeitsmarkt als kontraproduktiv erweisen.» Denn «mit Temporären kann wenigstens der Betrieb aufrechterhalten werden», schreibt H+.