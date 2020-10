Fans müssen in der Premier League rund 15 Pfund für ein einziges TV-Spiel bezahlen.

In der Premier League dürfen Fans wegen der Corona-Pandemie noch immer nicht ins Stadion. Bis vor Kurzem konnten die Engländer dafür aber alle Spiele, die von Sky und BT Sport nicht für eine TV-Übertragung in Betracht gezogen werden, gratis im Fernsehen schauen. Doch damit ist nun Schluss.

Schon 300’000 Pfund gesammelt

Statt den Betrag zu bezahlen und die Spiele von ihren Lieblingsclubs zu schauen, spenden sie die 15 Pfund an wohltätige Organisationen. Meistens kommt das Geld Lebensmittelhilfen wie zum Beispiel Gassenküchen zugute. So wurden in zehn Tagen bereits 300’000 Pfund (etwa 350’000 Franken) gesammelt, wie BBC berichtet.