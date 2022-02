Betroffene erzählen – Teurer Sprit – «Die Heizung läuft nur, damit die Scheiben nicht anlaufen»

«Ich verzichte aufs Fitness»

Hamza (28): «Ich tanke zurzeit nur noch so viel, wie ich für den Arbeitsweg brauche. Die Heizung läuft auch nur, damit die Frontscheibe und Rückscheibe nicht anläuft. Sonst behalte ich meine Jacke an während dem Fahren, so spare ich Sprit. Ich wohne in einem kleinen Dorf in der Nähe von Bern. Zum Einkaufen in die Stadt fahren kommt aktuell für mich wegen den Benzinpreisen eher weniger in Frage. Normalerweise gehe ich mit meiner Frau dreimal in der Woche nach Bern ins Fitness. Auch darauf verzichten wir momentan.»