Portemonnaie schonen – Teurer Sprit – mit diesen Tricks sparst du Benzin und Diesel

Spritspar-Tipps des TCS

Die Weichenstellung, ob man eher günstig fährt, erfolgt bereits beim Autokauf. So lässt sich mit der Wahl eines möglichst energieeffizienten Modells viel Geld sparen. Der TCS bietet dazu auf seiner Webseite eine Liste aller in der Schweiz erhältlichen Automodelle, um die Energiebilanz vergleichen zu können. Wer bereits ein Auto hat, kann so Sprit sparen: