  Basel: «Teurer und immer länger» – Ärger von Rot bis Grün über kantonale Bauprojekte

Wenn der Kanton baut, dauert es zu lange und wird zu teuer. Paradebeispiel Biozentrum: Nach sieben Jahren Bauzeit wurde es mit drei Jahren Verspätung und 300 Millionen Franken Kostenüberschreitung 2021 in Betrieb genommen.

Am Mittwoch haben sie eine Motion eingereicht, darin verlangen sie Beschleunigung der Arbeiten auf öffentlichen Baustellen.

Sie werden teurer – und verzögern sich: Öffentliche Baustellen des Kantons Basel-Stadt. Das sagen Politikerinnen und Politiker von links bis rechts. In einer Motion fordern sie von der Regierung « Massnahmen zur Beschleunigung von kantonalen Bauprojekten ». Der Grosse Rat hat diese am Mittwoch mit 51 zu 35 Stimmen überwiesen. Der Basler Regierungsrat hat nun drei Monate Zeit für eine Stellungnahme.

In dem Schreiben argumentieren die Motionäre unter anderem: «Die Roche hat das höchste Geschäftsgebäude der Schweiz innerhalb von weniger als fünf Jahren gebaut.» Die Bauprojekte der öffentlichen Hand hingegen würden dauern. Von der Planung bis zur Fertigstellung gehe es einfach zu lange. Und: «In letzter Zeit scheinen die Bauprojekte noch länger zu dauern.»

«Bauen in Basel-Stadt muss schneller gehen»

Ein Beispiel für das Anliegen der Unterzeichnenden ist der Prestige-Neubau des Biozentrums der Uni Basel , der nach sieben Jahren Bauzeit mit drei Jahren Verspätung und Mehrkosten von knapp 300 Millionen Franken zum Debakel wurde. Auch der Neubau des Naturhistorischen Museums und des Staatsarchivs im St. Johann sorgt für lange Bauarbeiten. Das Projekt ist im Juni 2021 gestartet und kann noch bis ins Jahr 2028 hinein dauern. In der Motion werden auch die Sanierung an der Freien Strasse oder die Neugestaltung des Barfüsserplatzes als Beispiele für Schnecken-Baustellen genannt.

«Das Bauen in Basel-Stadt muss in Zukunft einfach schneller gehen», heisst es in dem Schreiben weiter. Auch angesichts der «äussert ambitionierten kantonalen Klimaziele» und des Ausbaus der Fernwärme bis 2027. Die Motionäre verlangen vom Regierungsrat innerhalb eines Jahres einen Massnahmenkatalog, der aufzeigt, wie öffentliche Baustellen um mindestens ein Drittel verkürzt werden können.