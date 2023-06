8 Franken pro Liter: Teures Hahnenwasser in Berner Bergbeiz erhitzt die Gemüter

In einem Restaurant in Mürren BE kostet ein Liter Leitungswasser acht Franken. Der Chef der Schilthornbahn verteidigt den hohen Preis.

Darum gehts Dass Beizen in der Schweiz etwas fürs Hahnenwasser verlangen, ist zwar nicht ungewöhnlich.

In einem Restaurant in Mürren BE kostet der Liter aber sage und schreibe acht Franken.

Der Chef der Schilthornbahn AG sieht den Preis aufgrund der Gegebenheiten als gerechtfertigt an.

Stolze acht Franken kostet ein Liter Hahnenwasser – sogenanntes «Mürrenwasser» – im Panoramarestaurant Allmendhubel in Mürren BE. «Dieser Preis wurde nicht deklariert und ist viel zu hoch», empört sich die Zürcher Oberländerin gegenüber dem «Blick». Sie wäre zwar bereit gewesen, etwas für die Karaffe Leitungswasser zu zahlen, wie dies auch anderswo an der Tagesordnung sei. «Hätten wir aber über die acht Franken Bescheid gewusst, hätten wir etwas anderes bestellt.»

Nur die Schweizer beklagen sich

Laut Christoph Egger, Direktor der Schilthornbahn AG, die das Allmendhubel sowie andere Restaurants vor Ort betreibt, wird besagter Preis in allen Gastrobetrieben des Unternehmens verlangt. Egger sieht die acht Franken als gerechtfertigt an: «Das Hahnenwasser kommt nicht einfach so zum Hahnen heraus. Die kommunale Wasserversorgung versorgt nur das Dorf Mürren», sagt er zu «Blick».

Folglich müsse das Trinkwasser in Tanks via Luftseilbahn zu den Betrieben transportiert werden, die in bis 3000 Metern Höhe liegen (Piz Gloria). «Dies dauert in der Saison täglich bis zu zwei Stunden», so Egger. Daher sei selbstverständlich, dass das Leitungswasser etwas koste. Der Preis sei bereits seit sieben oder acht Jahren auf der Speisekarte ersichtlich. Es komme vor, dass sich Gäste beim Servicepersonal darüber beschweren, sagt Egger zu 20 Minuten. «Dabei handelt es sich aber ausschliesslich um Schweizer Gäste.»

Im Sommer baut die Schilthornbahn AG für drei Millionen Franken drei Kilometer Leitungen und Reservoirs, um die Betriebe direkt mit Trinkwasser zu versorgen. Folglich entfallen die täglichen Transportfahrten und Überstunden für die Mitarbeitenden. Sinken werde der Hahnenwasserpreis deswegen aber nicht, wie Egger zu 20 Minuten sagt: «Wer ein Haus baut, muss auch eine Hypothek aufnehmen und diese verzinsen.» Angesicht dieser Investition sei eine Preisreduktion vorerst kein Thema.

Leitungswasser muss klar deklariert sein

Wie der Branchenverband Gastrosuisse gegenüber «Blick» festhält, muss auf der Speisekarte nicht nur der Hahnenwasserpreis klar deklariert sein, sondern Leitungswasser auch deutlich von Mineral- und Quellwasser abgegrenzt werden. Das scheint beim «Mürrenwasser» nicht der Fall zu sein: Auf der Getränkekarte steht es direkt neben dem Valserwasser. «Diese Kritik werden wir sicher prüfen», sagt Egger zu 20 Minuten. Er gibt jedoch zu Bedenken, dass die Bezeichnungen aufgrund der vielen ausländischen Gäste international verständlich sein müssten.

Gastrounternehmen steht es in der Schweiz frei, für Leitungswasser etwas zu verlangen – ausser im Tessin; dort muss laut kantonalem Gastgewerbegesetz Leitungswasser gratis zu einer Mahlzeit serviert werden.

