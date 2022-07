Für 525 Franken : Teures, handgerahmtes Trikot für eingefleischte Fans des FC Luzern

Der FC Luzern bietet seit rund zwei Wochen einen exklusiven Fanartikel an: Ein signiertes Trikot in einem handgefertigten Rahmen für 525 Franken.

«Bisher sind acht Bestellungen für diesen Fanartikel bei uns eingegangen», sagt Markus Krienbühl, Medienverantwortlicher der FC Luzern-Innerschweiz AG auf Anfrage. Diese Zahl kann sich sehen lassen, wenn man bedenkt, dass dieser Fanartikel erst seit zwei Wochen angeboten wird und der Käufer 525 Franken für den Artikel hinblättern wird. Diese Heimtrikots der Saison 2022/23, die von der kompletten Mannschaft signiert sind, werden in einer limitierten Auflage angeboten.

Es ist kein Fan-Artikel mit dem alle Fans angesprochen werden können

Krienbühl gibt offen zu, dass der Preis für die Wanddekoration im teureren Segment liegt. Aber: «Allein das Trikot hat einen Wert von 109 Franken und der Rahmen ist ein von A bis Z handgefertigtes Qualitätsprodukt, welches auf Bestellung hergestellt wird.» Dieser Artikel, der in erster Linie von eingefleischten Fans bestellt werden dürfte, ist drei Kilogramm schwer und der Rahmen ist versehen mit einer silbernen Plakette. «Wir waren uns von Anfang an bewusst, dass wir mit diesem Artikel nicht alle unsere Fans werden ansprechen können», sagte Krienbühl gegenüber Zentralplus. Hergestellt werden die handgefertigten Produkte in Holland.