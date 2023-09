Falscher Treibstoff: So vermeidest du teure Schäden

Fehltanken ist keine Seltenheit. Fast 10’000-mal jährlich landet in der Schweiz der falsche Treibstoff in den Treibstoffbehältern der Autos. Was als kleines Missgeschick wegen Unwissenheit, Unachtsamkeit oder Eile beginnt, endet meist mit einer teuren Rechnung.

Vor 30 Jahren war Fehltanken noch ein kleineres Problem. Der grössere Diesel-Zapfhahn passte gar nicht in den Benzin-Stutzen und Dieselmotore vertrugen eine kleinere Menge Benzin. Während Ersteres auch heute noch so ist, hat sich Letzteres geändert. Moderne Dieselmotore und deren komplexe Einspritzungs- und Abgasreinigungsanlagen tolerieren selbst geringe Mengen Benzin nicht. Wer mit dem falschen Treibstoff weiterfährt, riskiert Schäden. Daher gilt es, gewisse Faustregeln zu beachten.

Fast 10’000-mal jährlich landet in der Schweiz der falsche Treibstoff in den Treibstoffbehältern der Autos. Getty Images In den meisten Fällen wird statt Diesel Benzin getankt. Adrian Moser Doch: Moderne Dieselmotore und deren komplexe Einspritzungs- und Abgasreinigungsanlagen tolerieren selbst geringe Mengen Benzin nicht. AFP

Weiterfahren ist keine Option

Am besten bemerkt man das Fehltanken bereits an der Tankstelle. In diesem Fall sollte der Tankvorgang schnellstmöglich unterbrochen werden – es spielt keine Rolle, wie viele Liter bereits getankt wurden. Doch auch in diesem frühen Fall ist es bereits zu spät, Weiterfahren ist keine Option mehr. Sobald der Zündschlüssel gedreht wird, landet der falsche Treibstoff im Motor und es drohen Schäden, die häufig in kostspieligen Reparaturen enden.

Fällt die Fehlbetankung erst während der Fahrt auf, gilt es, das Auto zügig anzuhalten. Rechts ranfahren, den Motor ausschalten sowie Pannenblinker und -Dreieck aufstellen, lautet die Anweisung des Auto Gewerbe Verbands Schweiz (AGVS).

In beiden Fällen gilt es, professionelle Hilfe einzuholen, sprich den Pannendienst oder Garagisten seiner Wahl anzurufen. In der Regel wird das Auto dann abgeschleppt, um den Tankinhalt abzupumpen und manchmal auch sicherheitshalber das Treibstoffsystem zu reinigen. Nur selten – bei geringen Mengen des Treibstoffs und betagteren Autos – ist es möglich, den richtigen Treibstoff nachzutanken und weiterzufahren.

Hast du auch schon falsch getankt? Ja, leider schon mehr als einmal. Ja, einmal ist mir das passiert. Nein, zum Glück noch nie. Ich habe noch nie getankt.

91 statt 95, was tun?