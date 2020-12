Rolle VD : Teuerste Privatschule der Welt veranstaltet illegale Chilbi

Auf dem Gelände des Institut Le Rosey am Genfersee wurde am Samstag eine Chilbi-Attraktion aufgebaut. Die Polizei musste einschreiten.

Mitten auf dem Schulgelände wurde am Samstag eine riesige Chilbi-Bahn aufgestellt.

Die Nobel-Privatschule Le Rosey in Rolle VD veranstaltete eine Privat-Chilbi.

Ein Leser-Reporter nahm am Samstagabend von seinem Fenster aus helle Lichter und Lärm wahr. Der Leser, der gegenüber der noblen Privatschule Le Rosey im waadtländischen Rolle am Genfersee wohnt, berichtet: «Ich sah in der Ferne ein hell erleuchtetes Gebäude und hörte Menschen schreien.»