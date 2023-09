Laundry Stripping: Darum solltest du die Finger davon lassen

Dreckige Wanne für saubere Kleidung

Die Videos mit dem Hashtag #laundrystripping verzeichnen auf Tiktok Millionen von Views. In den Clips ist oftmals dasselbe zu sehen: Die User füllen eine Badewanne mit heissem Wasser und fügen eine Mischung aus Boraxpulver, Waschsoda und Waschmittel hinzu. Anschliessend werden darin verschiedene Kleidungsstücke eingeweicht: Innert kürzester Zeit wird die Wanne scheinbar dunkelbraun vor Dreck.

Tiktokerin Kalliehouse lässt ihre Sportkleidung für sechs Stunden einweichen und sagt: «Versuche, nicht zu kotzen, wenn du siehst, was alles aus deiner Kleidung kommt.»

Auch Tiktokerin Ericagrem wäscht mit dem Trick die alten Caps ihres Vaters und zeigt sich ob des Wassers in der Wanne schockiert: «Das ist so ekelhaft», findet sie. Ihr Video hat über 17 Millionen Views.

«Weder nachhaltig noch nötig»

Musst du jetzt auch deine Kleidung einweichen, damit sie so richtig sauber ist? «Natürlich wird Kleidung sauberer, je länger ich sie einweiche, das wussten schon unsere Grosseltern», erklärt Urs Kaufmann. Der pensionierte Textilpfleger ist Mitglied beim Verband Textilpflege Schweiz und hat selbst über 30 Jahre eine Textilreinigung betrieben. Doch zu langes Einweichen weicht die Fasern auf: «So wird die Kleidung nur rasch wieder schmutzig. Ausserdem hat Borax in höherer Konzentration eine Desinfektionswirkung, welche man in keinem normalen Haushalt braucht.»