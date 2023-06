SBB: TGVs fahren nur noch bis zu Grenze

Das Schweizer Schienennetz erreicht bald seine Kapazitätsgrenze. Viele Zuglinien und Bahnhöfe sind bereits überlastet oder werden es in naher Zukunft sein. Aus diesem Grund soll die Bahn-Infrastruktur mit dem Angebotskonzept 2035 schweizweit stark ausgebaut werden. Der derzeitige Stand der Planung stösst aber auf viel Widerstand, wie die NZZ mit Einsicht in die dazugehörigen Unterlagen berichtet.

«Taktintegrierte internationale Züge bergen ein hohes Verspätungsrisiko»

Nationaler Fernverkehr wird langsamer

Im gleichen Zug soll auch der nationale Fernverkehr überarbeitet werden. So wolle die SBB zum Beispiel künftig keine für kurvige Strecken prädestinierte Neigezüge mehr erwerben und die bestehenden Neigezüge auch nicht mehr als solche einsetzen. Dies verlängere die Reisezeiten, was sich auf die Anschlüsse in Knotenbahnhöfen auswirken dürfte.

Dabei gibt es Verlierer und Gewinner: So sollen zum Beispiel in Luzern direkte Fernverkehrszüge nach Genf oder die aus Basel kommenden Züge ins Tessin mit dem Angebotskonzept 2035 wegfallen. Zürich und St. Gallen dürften mit dem Fahrplanwechsel hingegen und künftig von häufiger verkehrenden Fernverbindungen profitieren.

«Die grösste Fahrplanverschlechterung aller Zeiten»

Das BAV betont, dass sich das Angebotskonzept 2035 noch in Planung befinde. Es werde laufend überarbeitet und weiterentwickelt. Daher seien «über den Fahrplan 2035 noch keine definitiven Aussagen möglich», erklärt Mediensprecher Michael Müller. Es sei aber mit zwischenzeitlichen «Verschlechterungen» des Fahrplans zu rechnen, wenn der neue Fahrplan in Kraft tritt. Nur so könne das Schweizer Schienennetz längerfristig an Kapazität gewinnen.