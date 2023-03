Thailand: Zylinder mit gefährlichem Cäsium-137 verschwunden 

Bei einer Routinekontrolle in dem in der Provinz Prachinburi gelegenen Kohlekraftwerk hatte das Personal bemerkt, dass der rund 25 Kilogramm schwere und 30 Zentimeter lange Stahlzylinder fehlte, der Teil eines Geräts zur Messung des Dampfdrucks in der Anlage war. Die Suche nach dem Behälter war bisher erfolglos, nun bitten die Behörden die Einwohnerinnen und Einwohner in der Umgebung um Mithilfe, wie Provinzgouverneur Narong Nakornjinda sagte.