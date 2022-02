Thailand – Thai-König leistet sich neues Luxusflugzeug für 500 Mio. Franken

Immer wieder steht Maha Vajiralongkorn, auch als Rama X. bekannt, wegen seines extravaganten Lebensstils in der Kritik.

Bald soll Maha Vajiralongkorn in einem fliegenden Palast um die Welt reisen können. Wie die «Bild» schreibt, hat der thailändische König ein grosses Passagierflugzeug von Boeing gekauft, das zurzeit in einer Flugzeugwerft in den USA nach seinen persönlichen Wünschen ausgestattet wird.