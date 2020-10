In Thailand wird gegen das korrupte Militärregime unter Ministerpräsident Prayut demonstriert. Die Regierung nutzt jedoch die Corona-Pandemie, um den Volksaufstand mit allen Mitteln zu unterdrücken.

Drei Finger in die Luft-Bewegung : Thailänder protestieren gegen Militärregime unter Ministerpräsident Prayut

Darum gehts In Thailand demonstriert das Volk gegen die Militärregierung.

Die Bewegung führen hauptsächlich Junge an, die die Monarchie in Frage stellen.

Es ist das erste Mal in der modernen Geschichte, dass das thailändische Volk Kritik am König übt.

Drei Finger in die Luft – das ist das Symbol der thailändischen Protestbewegung. Der Gruss gilt als Zeichen des Widerstands gegen die Militärregierung. So wird zur Zeit gegen die Regierung unter Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha demonstriert. Die Proteste fingen bereits vor Monaten an, mit dem durch die Corona-Pandemie erlassenen Notrecht hat die thailändische Regierung der Protestbewegung jedoch einen Dämpfer verpasst.

Obwohl: Das südostasiatische Land hat seit Mai keine inländischen Corona-Fälle mehr registriert, doch hat die Regierung das Notrecht bis Ende Oktober verlängert. So kann die Polizei Menschenansammlungen ohne Grund auflösen und Demonstranten bis zu 30 Tage ohne triftigen Grund hinter Gitter sperren.

Auf Zuwiderhandlungen stehen hohe Geldbussen und mehrjährige Haftstrafen, während die Prayut-Regierung über ein Budget von 17 Billionen Baht verfügen kann, rund 51 Milliarden Franken, ohne über die Ausgaben Rechenschaft ablegen zu müssen.

80 Prozent weniger Tourismuseinnahmen

Dem thailändischen Volk machen die strengen Corona-Massnahmen schwer zu schaffen, so erwartet das Land 80 Prozent weniger Tourismuseinnahmen – prekär, so macht der Tourismus mindestens einen Fünftel des Bruttoinlandprodukts aus.

Doch warum demonstriert das thailändische Volk? Die Teilnehmer fordern den Rücktritt des Regierungschefs, eine Neuwahl und umfassende Reformen. Der General Prayut Chan-o-cha ist seit einem Putsch des Militärs 2014 an der Macht. Die Demokratiebewegung fordert auch ein Ende der Einschüchterung von Bürgern und politischen Gegnern und das Ende des korrupten Militärregimes, das eng mit dem König zusammenarbeitet.

Der Kampf für Demokratie im Lande ist in Thailand neu. So vergötterte das thailändische Volk König Bhumibol, der bis 2016 an der Macht war. Sein Sohn und der derzeitige König Thailands Maha Vajiralongkorn ist weitaus weniger beliebt als sein Vater. Vajiralongkorn verbringt die meiste Zeit in Bayern mit einem Harem von Frauen.

Rücktritt kommt für Ministerpräsidenten nicht in Frage

Trotz anhaltender Proteste gegen seine Regierung hat Thailands Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha einen Rücktritt kategorisch ausgeschossen. «Ich werde nicht gehen», sagte der 66-Jährige am Freitag vor Journalisten, wie die Nachrichtenagentur SDA berichtet.

Am Freitag kam es in Bangkok erneut zu Protesten. Tausende Personen versammelten sich, das Militär war mit einem Grossaufgebot vor Ort – und sah dem friedlichen Protest nicht lange zu: Wasserwerfer wurden gegen die wehrlosen Demonstranten eingesetzt,die versuchten sich mit Schirmen zu schützen. Ähnlich wie ihre Kollegen in Hong Kong.