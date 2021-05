Thailands König Maha Vajiralongkorn versteckte Geliebte Suthida jahrelang in Engelberg

Immer wieder war der thailändische König Maha Vajiralongkorn in den vergangenen Jahren in der Schweiz zu Besuch. Nun soll klar sein, weshalb der König, der auch Rama X. genannt wird, in die Schweiz reiste. Wie der «Blick» unter Berufung auf das regierungskritische Portal «Secret Siam» (Bezahlartikel) schreibt, soll der thailändische König über einen Zeitraum von vier Jahren in Engelberg OW immer wieder seine Geliebte und spätere Ehefrau Suthida (42) besucht haben.