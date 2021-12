Thailand-Ferien kann man bald mit Kryptowährung bezahlen

Die einen reden von der nächsten grossen Blase, für andere stehen die Digitalwährungen gerade erst am Anfang einer unaufhaltsamen Erfolgsgeschichte. Und einige Länder sehen in Kryptowährungen gar eine einmalige Chance. Erst kürzlich vermeldete die Regierung von El Salvador, dass es die Kryptowährung Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptieren will . Und nun doppelt Thailand nach.

Thailand plant eigene Kryptowährung

Was bedeutet das für meine nächsten Thailand-Ferien?

Erst mal noch gar nichts. Zuerst muss das Land nun den Worten Taten folgen lassen. Doch alsbald es so weit sein wird, kann eine solche digitale Währung für Reisende durchaus Vorteile haben. Zum einen würden Wechselkursgebühren in Wechselstuben und Transaktionsgebühren an Bancomaten entfallen, zum anderen erhöht es die Sicherheit vor Diebstahl im Vergleich zu Bargeld. Andererseits gilt es auch vorsichtig zu sein – denn sollte Thailands neue Digitalwährung ähnlich starken Schwankungen ausgesetzt sein wie Bitcoin & Co, könnten die Ferien auch schnell ziemlich teuer ausfallen.