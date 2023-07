Pattaya, Thailand: Deutscher Immobilienmakler Hans Mack tot gefunden

Jetzt ist klar: Der Deutsche ist tot. Am Montag fand die Polizei seine Leiche in einem gemieteten Haus.

Der in Thailand vermisste Deutsche Hans Mack ist tot. Dies teilt das thailändische Medienhaus Big Kren auf Facebook mit. Demnach sei die Leiche des Unternehmers in einer Gefriertruhe in einem gemieteten Haus in Pattaya gefunden worden. Die Ermittlungen sowie die Beweissammlung würden andauern.