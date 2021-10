Nur für Geimpftev : Thailand streicht Quarantänepflicht ab November

Ab dem 1. November dürfen Reisende aus gewissen Ländern wieder bequemer nach Thailand reisen. Voraussetzung dafür ist eine Impfung.

Die thailändische Regierung hat am 11. Oktober eine Lockerung der Einreisebedingungen bekanntgegeben.

Bisher mussten Reisende nach Thailand so oder so noch sieben Tage Quarantäne absolvieren.

Thailand öffnet seine Grenzen ab dem 1. November für vollständig geimpfte Flugreisende aus dem Ausland. Zugelassen werden zunächst Touristinnen und Touristen aus zehn Staaten, die als Niedrig-Risikoländer gelten, wie Regierungschef Prayut Chan-O-Cha am Montag erläuterte. Dazu zählen neben Deutschland unter anderem die USA, China, Grossbritannien und Singapur. Im Dezember soll die Regelung dann auf weitere Länder ausgeweitet werden.

Bedingung sei, dass die Betroffenen bei ihrer Ankunft einen negativen PCR-Test vorweisen und sich nach der Einreise nochmals testen lassen, sagte Prayut. «Danach können sie so frei wie Thailänderinnen und Thailänder reisen».

Derzeit müssen geimpfte Touristinnen und Touristen mindestens sieben Tage in einem Hotel in Quarantäne bleiben. Eine Ausnahme bietet die Insel Phuket, wo sich Urlauberinnen und Urlauber frei bewegen dürfen und nach einer Woche in andere Regionen weiterreisen können.