Thailand: Blaue Vogelspinnen-Art entdeckt

Darum gehts Eine neu entdeckte Tarantel-Art fasziniert die Wissenschaft.

Die Spinne fällt mit einem blau-violetten Farbton auf.

Die neu entdeckte Art lebt in Baumhöhlen, was es schwierig macht, sie zu fangen.

Neuen Forschungsergebnissen zufolge wurde in Thailand eine blaue Tarantel-Art entdeckt. Eine Gruppe thailändischer Forscher entdeckte die Spinne während einer Expedition in die südthailändische Provinz Phang-Nga, um die Vielfalt und Verbreitung von Vogelspinnen in diesem Land zu erforschen.

«Wir haben eine neue Vogelspinnenart gefunden, die einen faszinierenden blau-violetten Farbton aufweist, der an elektrische blaue Funken erinnert», sagte Narin Chomphuphuang, Forscher an der Abteilung für Entomologie und Pflanzenpathologie der Universität Khon Kaen, am Montag gegenüber CNN.

Bereits letztes Jahr wurde neue Spinnen-Art entdeckt

Die Studie über diese Entdeckung wurde in der Fachzeitschrift «ZooKeys» veröffentlicht. Zu dem Team, das die in einem Mangrovenwald lebende Art entdeckte, gehörte auch der thailändische Wildtier-Youtuber JoCho Sippawat, der auch einer der Autoren der letzte Woche veröffentlichten Arbeit ist. Ein Teil desselben Teams entdeckte im vergangenen Jahr in Thailand eine bis dahin unbekannte Tarantelart , die nun den Namen Taksinus bambus trägt und in den ausgehöhlten Stämmen von Bambuspflanzen lebt.

Das Team versteigerte das Recht, die neue Art zu benennen, um den Fund bekannt zu machen und das Bewusstsein für das indigene Lahu-Volk in Nordthailand zu schärfen und Spenden zu sammeln. Der Name Chilobrachys natanicharum leitet sich von den Namen zweier leitender Angestellter eines Unternehmens ab, das die Namensvergabe gewonnen hat.

Seltene Farbe

«Blau ist eine der seltensten Farben, die in der Natur vorkommen, was die Blaufärbung bei Tieren besonders faszinierend macht», sagte Chomphuphuang. Die Forscher erklärten, dass diese Färbung durch die Anordnung von «biologischen photonischen Nanostrukturen und nicht von Pigmenten» entsteht.

Das bedeutet, dass «die elektrisch blaue Färbung nicht durch das Vorhandensein von blauen Pigmenten entsteht, sondern durch die einzigartige Struktur ihrer Haare, die Nanostrukturen enthält, die das Licht manipulieren, um dieses auffallend blaue Aussehen zu erzeugen», erklärte Chomphuphuang.

Die Seltenheit von Blau in der Natur ist auf Schwierigkeiten bei der Absorption und Reflexion bestimmter Wellenlängen des Lichts zurückzuführen. «Um blau zu erscheinen, muss ein Objekt sehr geringe Mengen an Energie absorbieren und gleichzeitig hochenergetisches blaues Licht reflektieren», was eine Herausforderung darstellt, sagte er.

Spinne lebt in Baumhöhlen

Die neu entdeckte Vogelspinne lebt in Baumhöhlen, was es schwierig macht, sie zu fangen. Die Forscher mussten auf Bäume klettern, um sie herauszulocken, so Chomphuphuang. «Während unserer Expedition waren wir abends und nachts bei Ebbe unterwegs und konnten nur zwei Exemplare fangen», fügte er hinzu.

Angesichts des Rückgangs der Mangrovenwälder, der grösstenteils auf die Abholzung zurückzuführen ist, ist die elektrische blaue Vogelspinne laut Chomphuphuang nun auch eine der seltensten Vogelspinnen der Welt.

