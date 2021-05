Maha Vajiralongkorn – Rama X - Thailands König liegt wegen Atemproblemen auf Intensivstation

Thailands König befindet sich derzeit in einem Spital in ärztlicher Behandlung. Er gilt als der reichste Monarch der Welt.

König Maha Vajiralongkorn, auch Rama X genannt, wurde als Sohn von König Bhumibol Adulyadej und Königin Sirikit am 28. Juli 1952 in Bangkok geboren.

König Rama X hat in den letzten Jahren privat auch Zeit in der Schweiz verbracht. Er besuchte regelmässig eine seiner Geliebten, die er während Jahren in einem Hotel in Engelberg (OW) untergebracht hatte.