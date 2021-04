Thandiwe ist Thandies richtiger, vollständiger Vorname. Thandie hat sich zu Beginn ihrer Karriere eingebürgert. Das will die 48-Jährige jetzt ändern und wieder Thandiwe genannt werden.

Die Ausgabe kommt mit einem Doppelcover daher. Auf beiden Titelbildern ist mit grossen Lettern Thandie Newtons «neuer» Name vermerkt: Thandiwe.

Der Name prangt gross auf dem Cover der Mai-Ausgabe der britischen «Vogue».

Die britische Schauspielerin Thandie Newton («Westworld») ist das Titelgesicht der Mai-Ausgabe der britischen «Vogue». Auf dem Cover prangt in grossen Lettern ein Name, der bislang nur den Wenigsten bekannt war: Thandiwe.

Es ist Thandies neuer Wunschname, ihr richtiger Name. Dass die 48-jährige Britin rund 30 Jahre als Thandie Newton bekannt war, gründet auf einem Versehen.

«Ich nehme zurück, was mir gehört»

Als Newton 1991 die erste grössere Rolle im Film «Flirting – Spiel mit der Liebe» übernahm, wurde sie im Abspann fälschlicherweise als «Thandie» bezeichnet. Darauf habe sich ihr Name in der Filmbranche so eingebürgert, sagt Newton im Interview mit der «Vogue».