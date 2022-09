Liz Truss : «Thatcher auf Speed» – das ist die neue starke Frau an der Spitze Grossbritanniens

Nach Thatcher und Theresa May bekommt das Königreich zum dritten Mal eine Regierungschefin. Kritiker bezweifeln, dass die 47-Jährige das Zeug zur Premierministerin hat.

1 / 3 Liz Truss wurde am Montag zur neuen Premierministerin von Grossbritannien gewählt. AFP Die 47-Jährige gilt bei ihren Fans als eine Art Nachfolgerin von Margaret Thatcher, auch bekannt als «Iron Lady». REUTERS Doch Kritiker bezweifeln, dass sie das Zeug dazu hat, Grossbritannien durch die verschiedensten Krisen, die derzeit global herrschen, zu führen. REUTERS

Darum gehts Liz Truss ist offiziell neue Parteivorsitzende der Tories.

Damit wird die 47-Jährige offizielle Nachfolgerin von Johnson an der Spitze der britischen Regierung.

Während Fans in ihr die neue «Iron Lady» sehen, äussern Kritiker Zweifel an ihrer Expertise.

Als Kind hat Liz Truss gegen die damalige Premierministerin Margaret Thatcher protestiert. Als Erwachsene wurde sie selbst Konservative und erklärte die «Eiserne Lady» zu ihrem Idol. Jetzt wird Truss Thatchers Nachfolgerin als dritte Premierministerin in der Geschichte Grossbritanniens. Bei der parteiinternen Wahl der Mitglieder gewann sie 57 Prozent der Stimmen, ihr Rivale, der frühere Schatzkanzler Rishi Sunak, erhielt nur 43 Prozent. Damit ist Truss Parteivorsitzende und dürfte am Dienstag von Königin Elizabeth II. offiziell den Auftrag erhalten, die neue Regierung zu bilden.

Thatcher als Foto-Vorbild

Fans glauben, dass Truss die neue «Eiserne Lady» ist. Die 47-Jährige hat ihr Image entsprechend angepasst, etwa indem sie in Osteuropa in einem britischen Militärpanzer posierte. Das erinnerte an ein Bild von Thatcher aus dem Kalten Krieg. Auch mit ihrer Kleidung bei einer TV-Debatte erinnerte Truss an Thatcher: Sie trug eine Schleifenbluse, die einer früheren von Thatcher äusserst ähnlich sah.

Unter vielen Thatcher-Anhängern bei der Konservativen Partei war Truss die Favoritin für den neuen Parteivorsitz. Kritiker sehen ihr Image allerdings als leere Hommage an die 2013 verstorbene Thatcher. Sie glauben nicht, dass die Aussenministerin das Zeug hat, Grossbritannien vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Turbulenzen und des russischen Kriegs gegen die Ukraine zu führen. Truss sei eine Ideologin ohne Flexibilität, die mit ihren rechtsgewirkten Ansichten nicht in der Lage sein werde, Grossbritannien aus den wirtschaftlichen Turbulenzen zu führen, die von Corona, dem Brexit und der russischen Invasion in die Ukraine ausgelöst wurden.

Mary Elizabeth Truss wurde 1975 als Tochter eines Mathematikprofessors und einer Krankenschwester in Oxford geboren. Als Kind nahmen sie ihre Eltern zu Protesten gegen Thatcher und die Atomenergie mit. Truss erinnerte sich daran, dass sie dabei «Maggie, Maggie, Maggie – raus, raus, raus!» skandiert habe.

Truss forderte Abschaffung der Monarchie

Sie stamme aus einem linken Haushalt, habe früh eigene politische Ansichten entwickelt und mit ihren sozialistisch denkenden Eltern gestritten, sagte sie 2018. Truss studierte in Oxford Philosophie, Politik und Wirtschaft. Damals gehörte sie kurz den Liberaldemokraten an, forderte die Abschaffung der Monarchie und die Freigabe von Marihuana.

Truss war als Ökonomin für den Energieriesen Shell und die Telekommunikationsfirma Cable and Wireless tätig. Nach zwei vergeblichen Anläufen wurde sie 2010 ins Parlament gewählt. Krach mit den Parteifreunden gab es, als bekannt wurde, dass Truss eine Affäre mit einem Abgeordnetenkollegen hatte. Doch Truss gelang es, ihre Kritiker zu besänftigen. Ihre Ehe mit dem Buchhalter Hugh O’Leary hielt. Das Paar hat zwei Töchter im Teenageralter.

2014 rückte sie ins Kabinett auf. Bei der Volksabstimmung zwei Jahre später argumentierte sie gegen den Brexit. Anschliessend gab sie die kompromisslose EU-Kritikerin. Sie war Handelsministerin, dann Aussenministerin.

«Junge Margaret Thatcher auf Speed»

Mit einer Gruppe rechter Abgeordneter verfasste sie das Traktat «Entfesseltes Grossbritannien», in dem sie unter anderem behauptete, britische Arbeitnehmer gehörten «zu den schlimmsten Faulenzern der Welt». Der ehemalige Kabinettsminister, David Laws, der vor einem Jahrzehnt mit Truss in der Regierung zusammenarbeitete, bezeichnete sie als energisch und wahnsinnig ehrgeizig und verglich sie in seinen Memoiren mit «einer jungen Margaret Thatcher auf Speed». Gegner werfen ihr vor, dogmatisch zu sein und nicht gut reden zu können.

Truss selbst betont eher ihre gemässigte Herkunft und verbirgt ihre Persönlichkeit gern hinter einer strengen Fassade. Freunde berichten, Truss habe durchaus eine lebenslustige Seite, die man in der Öffentlichkeit selten zu sehen bekomme. Sie liebe Karaoke und schmettere gerne Lieder von Taylor Swift, Whitney Houston und Destiny’s Child.

