Weitere Kinostart-Verschiebungen«The Batman» mit Robert Pattinson kommt nun erst 2022

Nach der erneuten Kinostart-Verschiebung des nächsten James-Bond-Teils «No Time to Die» (läuft nun – voraussichtlich – am 1. April in der Deutschschweiz an) triffts jetzt weitere Blockbuster – ebenfalls zum wiederholten Mal: «The Batman» von «Planet of the Apes»-Regisseur Matt Reeves (54) und mit Robert Pattinson (34) in der Titelrolle erscheint nicht mehr 2021, sondern in den USA neu am 4. März 2022 (und bei uns darum wohl am 3. März 2022).