«The Biggest Loser»-Kandidatin Ayca Knüttel stirbt mit 24 Jahren

Mit bewegenden Zeilen richtet sich ihr Bruder Feridun an die Instagram-Community, die Ayca zuvor stets auf ihrem Leidensweg mitnahm: «Ich möchte mich gerne im Namen meiner Familie bei jedem Einzelnen von euch aus der Community bedanken. Vor allem, weil ihr uns in dieser schwierigen Zeit so viel Beistand geleistet habt und sogar gestern mit uns Abschied genommen habt. Ich lese wirklich jede einzelne Nachricht und das sehr gerne.» Weiter spricht er von einem sehr emotionalen Abschied, der Ayca sicher gefallen hätte. In dem geposteten Video sind nicht nur Erinnerungen an die junge Frau zu sehen, sondern auch die vielen Menschen an ihrer Beerdigung – in der Mitte davon auch ihr Sarg, bedeckt mit unzähligen Blumen.