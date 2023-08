Zürich Openair: Swiss verliert die Koffer von der Band «The Chainsmokers»

Die US-amerikanische Band The Chainsmokers tritt am Freitag als Headliner am Zürich Openair auf. Noch wartet die Band allerdings auf ihre Koffer.

1 / 4 Alex Pall von The Chainsmokers schreibt auf Instagram: «Die Swiss hat unsere Koffer verloren. Wir sind am wundervollsten Ort überhaupt und sehen aus wie Drecksäcke.» Instagram/alexpall Ohne angemessene Kleidung sei es ihm nicht möglich, in den Restaurants essen zu gehen. Instagram/alexpall Dabei wolle er doch nur ein Schnitzel. Instagram/alexpall

Darum gehts Am Dienstag startet das Zürich Openair. Am Freitag sind The Chainsmokers Headliner am Zürich Openair.

Die Band ist bereits am Montag in der Schweiz gelandet und verweilt in Gstaad.

Gstaad sei «der schönste Ort überhaupt», schreiben die Musiker.

Zum Leidwesen der Band hat die Swiss jedoch ihre Koffer verloren.

«Swiss hat unser Gepäck verloren. Wir sind also an dem schönsten Ort überhaupt und sehen aus wie Drecksäcke», ärgert sich Alex Pall von der US-amerikanischen Band «The Chainsmokers» auf Instagram. Pall und Kollege Andrew Taggart flogen am Sonntag von Los Angeles in die Schweiz, derzeit verweilen die beiden in einem Luxushotel in Gstaad BE. Am Freitag tritt das Duo als einer der Headliner auf der Main Stage beim Zürich Openair auf.

Während ihnen die Gegend offensichtlich gefällt – voll geniessen könnten sie ihn nicht, schreibt Pall. «Wegen des Dresscodes können wir in keinem der Restaurants essen – dabei ist alles, was ich will, ein Schnitzel.» Geradezu «fies» sei, dass gleich unterhalb ihres Hotelzimmers das Restaurant liege, so Pall. «Genau unter uns isst gerade ein Pärchen Schnitzel – das ist grausam.»

Koffer wurden nicht eingeladen

Die Musiker müssen sich wohl noch ein Weilchen in Geduld üben, bis sie ihre Koffer wiederhaben. Laut Swiss-Sprecher Michael Pelzer kam es am Flughafen Los Angeles zu Problemen in der Bodenabfertigung: «Bei der Gepäckbeladung in Los Angeles kam es beim betreffenden Flug offenbar zu einem Rückstau. Bei uns sind mehrere Meldungen wegen vermisstem Gepäck eingegangen», sagt Pelzer. Es habe sich herausgestellt, dass ein Teil des Gepäcks nicht mit demselben Flug wie die Passagiere transportiert worden sei.

«Meistens können wir vermisste Gepäckstücke innert fünf Tagen wieder zu ihren Besitzern bringen», sagt Pelzer. «Wir setzen auch in diesem Fall alles daran, dass unsere Fluggäste möglichst schnell zu ihren Koffern kommen.» Wenn nötig, können die betroffenen Passagiere zwischenzeitlich Ersatzkleider und Hygieneartikel kaufen und die Kaufbelege im Nachgang an Swiss einreichen. «Eine solche Situation ist sehr mühsam, das ist uns bewusst. Deshalb übernehmen wir in solchen Fällen auch die anfallenden Kosten», sagt Pelzer. «So müssen auch die Chainsmokers nicht mehr nur in Trainerhosen herumlaufen und können wie erhofft ins Restaurant.»